Enlisted Kapalı Betası Playstation 5 için başlıyor!

Yayıncı Gaijin Entertainment ve geliştirici Darkflow Software, ikinci Dünya Savaşı temalı online FPS oyunu Enlisted'ın 2 Mart'ta PlayStation 5 için ücretli kapalı beta sürümünün (bugün) itibarıyla başlayacağını duyurdu. Enlisted kapalı betası ilk olarak Kasım 2020'de Gaijin.net ve Xbox Series aracılığıyla PC için piyasaya sürülmüştü.

Oyunun " Founder's paketlerinden" birini satın alarak erişilebilen kapalı beta döneminin ardından Enlisted, oynaması ücretsiz bir oyun olarak sunulacak. Kapalı beta ilkbahar boyunca sürecek ve kapalı betadan çıktıktan sonra oynaması ücretsiz olacak.

Enlisted Fragman

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Kaynak: Playerbros