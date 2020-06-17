ENKS ile YPG/PKK, ABD'nin baskıları sonucu "Duhok Anlaşması"nın uygulanmasında uzlaştı
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ENKS ile YPG/PKK, ABD'nin baskıları sonucu "Duhok Anlaşması"nın uygulanmasında uzlaştı

Terör örgütü YPG/PKK ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Suriye'nin Haseke ilinde, ABD'nin baskıları sonucu 2014 yılında imzalanan "Duhok Anlaşması"nın temel alarak sözde özerk yönetimi paylaşma müzakerelerine devam kararı aldı.

ENKS ile YPG/PKK, ABD'nin baskıları sonucu
17.06.2020 20:47 | Son Güncelleme: 17.06.2020 20:50

Terör örgütü YPG/PKK ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Suriye'nin Haseke ilinde, ABD'nin baskıları sonucu 2014 yılında imzalanan "Duhok Anlaşması"nın temel alarak sözde özerk yönetimi paylaşma müzakerelerine devam kararı aldı.

Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke ilinde YPG/PKK ile ENKS'nin sözde özerk yönetimi paylaşmasını öngören görüşmelerin ilk aşaması sona erdi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu temsilcilerinden William Roebuck'un ve terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin de katıldığı basın toplantısında, Ekim 2014'de varılan "Duhok Anlaşması" esas alınarak, görüşmelerin devam etmesi için anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Görüşmelerin yeni turunda Duhok Anlaşması'nda yer alan maddelerin uygulanmasına ilişkin ayrıntılar ele alınacak.

Basın toplantısında okunan bildiride, katkıları için Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'ye teşekkür edildi.

ABD'nin baskıları etkili oldu

ABD ve Fransa'nın girişimleriyle geçen ayın başında yoğunlaşan görüşmelerde taraflar sözde ortak yönetim kurulmasında da büyük ölçüde uzlaşmış ve geriye yalnızca ENKS'ye bağlı peşmergelerin, Irak'ın kuzeyinde bulundukları yerden YPG/PKK işgalindeki alana dönüşü sorunu kalmıştı.

AA muhabirlerinin edindiği bilgilere göre, müzakerelere katılan ENKS heyeti, YPG/PKK'nın öncülük ettiği Kürt Ulusal Birliği Partileri ile görüşmeyi reddetmiş ve sadece YPG/PKK'yı muhatap alacaklarını bildirmişlerdi. Bu nedenle görüşmeler aksaklığa uğramıştı.

Bunun üzerine devreye giren ABD yetkilileri, ENKS'ye baskı yaparak geri adım atmasını ve tarafların anlaşmaya varmasını sağladı.

YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyini işgal ettikten sonra muhalif ENKS üyelerinin faaliyetlerini engellemiş, silahlı unsurlarını tasfiye ettirmiş ve siyasi mensuplarının birçoğunu tutuklamıştı. Terör örgütü, ENKS ofislerine de kilit vurmuştu.

ENKS, uzun yıllardır, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisine yakınlığıyla biliniyor. ENKS çatısı altındaki irili ufaklı partiler Barzani ailesinin maddi desteği ve himayesiyle faaliyet gösteriyor.

Duhok Anlaşması

Ekim 2014'de eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğinde Duhok kentinde düzenlenen toplantıda, ENKS ve terör örgütü YPG/PKK'nın yanı sıra, Suriye'nin kuzeyinde faaliyet yürüten Kürt partileri bir araya gelmişti.

Toplantıda, Suriye'nin kuzeyindeki oluşumların ortak hareket etmelerini öngören "Duhok Anlaşması" imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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