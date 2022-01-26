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Enkazın altındaki köpek kurtarıldı

Enkazın altındaki köpek kurtarıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde birkaç ay önce faaliyete giren Kahta Hayvan Pazarının çatısı yoğun kar yağışına dayanmayarak çöktü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde birkaç ay önce faaliyete giren Kahta Hayvan Pazarının çatısı yoğun kar yağışına dayanmayarak çöktü.

Kahta'da yaklaşık bir hafta boyunca etkili olan yoğun kar yağışı sonrası biriken kar ağırlığını kaldıramayan ilçedeki seralar, ahırlardan sonra hayvan pazarı da nasibini alarak yıkıldı. Yıkılan enkazın altında kalan bir köpeğin bilgisini alan Kahta Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri hemen olay yerine giderek arama kurtarma çalışmasına başladı. Yarım saat süren arama kurtarma çalışmasından sonra enkazın altında kalan köpek sağ olarak kurtarıldı.

Kahta Belediyesi'nde görevli veteriner hekim tarafından tedavi edilen köpeğin, daha sonra hayvan barınağına götürüldüğü öğrenildi. - ADIYAMAN

Enkazın altındaki köpek kurtarıldı

Enkazın altındaki köpek kurtarıldı

Enkazın altındaki köpek kurtarıldı

Enkazın altındaki köpek kurtarıldı

Enkazın altındaki köpek kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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