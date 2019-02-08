Enkazdan Kurtarılma Anında Havadan Çekilen Görüntüler

Enkazdan Kurtarılma Anında Havadan Çekilen Görüntüler

Kartal'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı.

Enkazdan Kurtarılma Anında Havadan Çekilen Görüntüler

Kartal'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada arttı. Enkazdan bir kişi canlı olarak kurtarılırken, o anlar havadan görüntülendi. 

Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler - İstanbul

Kaynak: DHA
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