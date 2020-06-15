Enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Musa'dan güzel haber
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Enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Musa'dan güzel haber

Enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Musa'dan güzel haber Bingöl depreminde enkaz altında kurtarılan 3 yaşında Musa'nın, gözünün üzerinden darbe aldığı ancak her hangi bir görme kaybının olmadığı, sağlının ise iyi olduğu bildirildi Bingöl'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan 3 yaşındaki...

15.06.2020 19:53 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:58

Enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Musa'dan güzel haber

Bingöl depreminde enkaz altında kurtarılan 3 yaşında Musa'nın, gözünün üzerinden darbe aldığı ancak her hangi bir görme kaybının olmadığı, sağlının ise iyi olduğu bildirildi

BİNGÖL - Bingöl'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan 3 yaşındaki Musa Yıldız'dan güzel haber Elazığ'da tedavi gördüğü hastaneden geldi. Hastanede tedavisi süren Musa'nın, gözünün üzerinden darbe aldığı ancak görme kaybının bulunmadığı, tedaviye göre 2-3 gün içerisinde ise taburcu edilmesinin planlandığı bildirildi.

Dün, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Karlıova İlçesine bağlı Kaynarpınar köyündeki bir evde yaşanan göçükte ise Kocaeli'nden kente bir hafta önce ailesiyle gelen 3 yaşındaki Musa Yıldız, enkaz altında kaldı. Enkazdan yaralı olarak kurtarılan önce ilçe ardından da Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Musa, ardından Elazığ'a Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk Yoğun Bakım bölümünde tedavi altına alınan Musa'dan güzel haber bugün geldi.Sağlık durumu iyiye giden hayati tehlikesi olmadığı açıklanan Musa'nın bir gözünün üstünden darbe aldığı ancak görme kaybı olmadığı tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

FÜ Rektörü Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Psikososyal destek ekibi, yaralı çocuğu ve ailesini hastanede ziyaret etti. Her türlü desteğin verildiği aileye, deprem psikolojini daha çabuk atlatmaları için psikososyal ekipleri tarafından görüşmeler gerçekleştirilmeye başlandığı belirtildi.

"Duvar Musa'nın üstüne düşüyor"

Olayla ilgili bilgi veren 3 çocuk babası İsmail Yıldız, " Bingöl, Karlıova Kaynarpınar köyünde yaşıyorum. Böyle bir deprem yaşadık bundan dolayı üzüntülüyüz. Doktorlarımız ve valimiz yardımcı oldular, çok teşekkür ederiz. Deprem anında ben Musa'nın yanında değildim, gelene kadar onu Karlıova'ya getirmiştiler. Musa'nın yanında annesi, nenesi ve dayısı vardı. Sadece Musa yaralandı. Ben mobilyacı ustasıyım, deprem anında da inşaatta çalışıyordum. Yol da kapalı olunca gelemedik. Evin bacası yıkılıyor, oradan da duvar Musa'nın üstüne düşüyor"dedi.

Rektör Demirdağ, "Şuanda hayati tehlikesi yok, şuuru açık"

FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirbağ, " Bingöl'e bağlı Karlıova ve Yedisu ilçelerini içine alacak o hatta deprem oldu. Allah'a şükür, ciddi bir can kaybının olmayışı ve en son bilgilere göre bir güvenlik görevlisi vefat etmişti. Yaralılar oldu, yaralıların bir kısmı Bingöl bir kısmı Karlıova Devlet Hastanesi bir kısmı da bize gelenler oldu. Yine Karlıova'ya bağlı Kaynarpınar Köyü'nde Musa bebeğimiz göçük altında kalmışlardı. Ciddi bir şey yok. Yüzünde bir yaralanması var. Organ hasarı açısından özellikle depremden sonra belli bir dönem Crush Sendromu dediğimiz yönden izlenmesi gerekiyor. Şuanda hayati tehlikesi yok, şuuru açık. Yemesi ve içmesi de doğal şekildedir. İnşallah bundan sonra takip edilecek. Bütün depremzedelere çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"ifadelerini kullandı.

"Bir kaç güne taburcu etmeyi planlıyoruz"

Çocuk Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Öğretim üyesi Yusuf Sarı,"Hastamızda yumuşak dokuda abrazyonları (sıyrık) mevcuttu. Böbrek yetmezliği ve Crush Sendromu açısından şuanda takiplerinde bir problem bir komplikasyon gelişmedi. Bu şekilde devam ederse birkaç güne kadar taburcu etmeyi planlıyoruz"diye bilgi verdi.

Enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Musa'dan güzel haber

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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