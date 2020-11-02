Enkazdan geriye mutluluk fotoğrafları kaldı
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Enkazdan geriye mutluluk fotoğrafları kaldı

02.11.2020 17:58 | Son Güncelleme: 02.11.2020 18:03
Enkazdan geriye mutluluk fotoğrafları kaldı

İZMİR'de depremin ardından yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, çıkarılan eşyalar arasındaki aile fotoğrafları dikkat çekti.

İZMİR'de depremin ardından yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, çıkarılan eşyalar arasındaki aile fotoğrafları dikkat çekti.

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı ilçesindeki 7 katlı 21 daireli Doğanlar Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden bu yana aralıksız olarak çalışan ekipler, zemine oldukça yaklaştı. Zemine yaklaşıldıkça çıkan kişisel eşyalar ise bir yerde toplanmaya başlandı. Eşyaların arasında en çok dikkat çekenler ise aile fotoğrafları oldu. Bir sünnet albümünün yanı sıra pek çok mutluluk fotoğrafı çevredekileri duygulandırdı.


Enkazdan geriye mutluluk fotoğrafları kaldı
Enkazdan geriye mutluluk fotoğrafları kaldı
Enkazdan geriye mutluluk fotoğrafları kaldı
Enkazdan geriye mutluluk fotoğrafları kaldı
Enkazdan geriye mutluluk fotoğrafları kaldı
Enkazdan geriye mutluluk fotoğrafları kaldı
Enkazdan geriye mutluluk fotoğrafları kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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