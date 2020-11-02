Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı
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Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı

02.11.2020 12:15 | Son Güncelleme: 02.11.2020 12:22

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden 65 saat sonra enkazdan yaralı kurtulan 3 yaşındaki Elif Perinçek'i hareketsiz bulan kurtarma ekipleri, küçük kızın bir göz hareketiyle Türkiye'ye umutlu haberi verdi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden 65 saat sonra enkazdan yaralı kurtulan 3 yaşındaki Elif Perinçek'i hareketsiz bulan kurtarma ekipleri, küçük kızın bir göz hareketiyle Türkiye'ye umutlu haberi verdi.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi'nde (UMKE) görevli paramedik Tolga Ünsel, Elif Perinçek'in kurtuluş anlarını AA ekibine anlattı.

Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez

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