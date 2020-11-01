Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu

01.11.2020 12:18 | Son Güncelleme: 01.11.2020 13:06

Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu Enkazda hayatını kapı kurtardı İzmir'de deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 33 saat sonra sevindirici haber gelmişti.

Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu
Enkazda hayatını kapı kurtardı
İZMİR - İzmir'de deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 33 saat sonra sevindirici haber gelmişti. Enkaz altında 33 saat bir kapının altında yaşam mücadelesi veren Ahmet Çitim'i kurtaran İHH Arama Kurtarma ekibi görevlisi Serkan Oral o anları anlattı.
Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı, İzmir depreminin simge kavramlarından biri oldu. Üzücü haberlerin geldiği apartmandan bir yandan da sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde tamamen yıkılan Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'ndan son olarak Ahmet Çitim kurtarıldı. İHH Arama Kurtarma ekibi görevlisi Serkan Oral ise kurtarmanın nasıl gerçekleştiğini anlattı.
Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde Ekiplerin kapı altında fark ettikleri Çitim'i bir yandan yüzünü koruyarak bir yandan da elleri ile kapının üzerindeki molozları kaldırdıkları görülüyor. Görüntülerde, Ahmet Çitim kapının altında yatarken ayakları dışarıya çıkarılmış bir şekilde gözüküyor. Görevliler ise birbirlerine dikkatli olmaları ve kapının üzerine ağırlık vermemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.
Rıza Bey Apartmanı alanında yapılan arama kurtarma çalışmalarının son durumu ise havadan görüntülendi. Kurtarma ekipleri zaman zaman çalışmaları durdurarak enkaz altına sesleniyor. Bu sırada iş makineleri ve tüm jeneratörler kapatılıp dikkatle dinleme gerçekleştiriliyor.
"Bana ilk olarak ismini söyledi"
Rıza Bey Apartmanı'nda 33 saat sonra enkaz altından Ahmet Çitim'i kurtaran İHH Arama Kurtarma ekibi görevlisi Serkan Oral, "10 kişilik ekiple kurtarma çalışmalarımıza devam ediyorduk. Saat gece bir buçuk civarı enkaz altında kapı olduğunu fark ettik. Ortadan kaldıralım dediğimizce altında canlı birisinin olduğunu fark ettik. Hemen kendisine seslenerek nasıl olduğunu sorduk. İyi olduğunu söyledi. Bana ilk olarak ismini söyledi. Fazla konuşamadık çünkü yüz üstü yatıyordu. Orada AFAD ve UMKE ekiplerini çağırdık orada kendisine hemen serum bağladık. İlk müdahalesini enkaz altında yaptık. Kapıyı kaldırdığımızda kolayca çıktı. Enkazda arama kurtarma çalışmaları yürütürken en çok molozların kaldırılmasında zorlandık" diye konuştu.
"Ertesi gün havladığı yerlerden sonuç alabildik"
İHH arama kurtarma köpeği 'Altar'ın eğitmeni İbrahim Güler ise, "Cuma akşamı ilk olarak Emre Apartmanı'na intikal ettik. Gece 2 gibi enkazın içinde çalışırken Altar bizi 4 farklı noktada uyardı ancak enkaz kum gibi yayıldığı için ulaşımı sağlayamadık. Ertesi gün havladığı yerlerden sonuç alabildik. Altar'la beraber çalışıyoruz ve arama kurtarma çalışmalarında her zaman yüzümüzü güldürüyor. Elazığ depreminde bize çok yardığı dokundu o biraz özel bir köpek. 2 yıl sürecek eğitimi 4 ayda bitirdi" dedi.

Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu
Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu
Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu
Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu
Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu
Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu
Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu
Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu
Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu
Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu
Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu
Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu
Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu
Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu
Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu
Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ

İlgili Haberler

Rıza Bey Apartmanı enkazından 33 saat sonra bir yaralı çıkarıldı - Kurtarılma anı (4)
Rıza Bey Apartmanı enkazından 33 saat sonra bir yaralı çıkarıldı - Kurtarılma anı (4)
Rıza Bey Apartmanı enkazından 33 saat sonra bir yaralı çıkarıldı (2)
Rıza Bey Apartmanı enkazından 33 saat sonra bir yaralı çıkarıldı (2)
Rıza Bey Apartmanı enkazından 33 saat sonra bir yaralı çıkarıldı - Kurtarılma anı (3)
Rıza Bey Apartmanı enkazından 33 saat sonra bir yaralı çıkarıldı - Kurtarılma anı (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Osman Durmuş Donald Trump Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Türkan Şoray Yonca Evcimik
Spor Can Bartu Mbaye Diagne Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Josef De Souza
Daha Fazla Anne İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Enkazda 33 saat kapıyla hayat tutundu - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 13:06:33. #1.15#
title