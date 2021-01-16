Enkaz üzerinde verdiği pozlar nedeniyle tepki çeken Itır Esen'den flaş hamle!

Genç manken Itır Esen, AKUT Vakfı ortaklığında depreme farkındalık yaratmak için bir projede yer aldığını çektiği video ile duyurdu. Esen'in enkazın üzerinde verdiği pozlar ise sosyal medyada tepki topladı. Esen, tepkiler sonrası flaş bir adım attı. İşte detaylar...