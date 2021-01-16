Enkaz üzerinde verdiği pozlar nedeniyle tepki çeken Itır Esen'den flaş hamle!
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Enkaz üzerinde verdiği pozlar nedeniyle tepki çeken Itır Esen'den flaş hamle!

16.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:50
Enkaz üzerinde verdiği pozlar nedeniyle tepki çeken Itır Esen'den flaş hamle!

Genç manken Itır Esen, AKUT Vakfı ortaklığında depreme farkındalık yaratmak için bir projede yer aldığını çektiği video ile duyurdu. Esen'in enkazın üzerinde verdiği pozlar ise sosyal medyada tepki topladı. Esen, tepkiler sonrası flaş bir adım attı. İşte detaylar...

Miss Turkey 2017 yarışmasıyla tanınan Itır Esen, AKUT Vakfı ile farkındalık yaratmak adına deprem projesi için bir araya geldi. Yıkılan evlerin enkazı üzerinde podyumdaymış gibi poz veren Itır Esen'e tepkiler geldi.



Kaynak: Snob Magazin

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