Enkaz Kaldırma Çalışmaları Gece Boyu Devam Etti
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHAKartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sona ererken, enkaz kaldırma çalışmaları gece boyu devam etti.
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHA
Kartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sona ererken, enkaz kaldırma çalışmaları gece boyu devam etti.
Enkaz alanında bulunan ekipler iş makinası yardımıyla göçük alanında bulunan beton yığınlarını kaldırdı. Kamyonlara yüklenen moloz yığınları kamyonlarla taşındı.
Görüntü Dökümü:
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-Enkaz alanı
-Ekiplerin çalışmaları
-Genel ve detaylar
Kaynak: DHA