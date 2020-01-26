Enkaz altından yükselen ses, jandarma ekiplerini harekete geçirdi - Ayşe Yıldız kurtarıldı
Ayşe Yıldız'ın enkazdan çıkarılması Ayşe Yıldız'ın sedye ile ambulansa taşınması ELAZIĞ - Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.
26.01.2020 01:50 | Son Güncelleme: 26.01.2020 01:53
Ayşe Yıldız'ın enkazdan çıkarılması
Ayşe Yıldız'ın sedye ile ambulansa taşınması ELAZIĞ - Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti. 2,5 yaşındaki Nüsra Yıldız'ın annesi Ayşe Yıldız Enkazdan sağ olarak çıkarıldı. (3)
Kaynak: AA