Son dakika! Enkaz altından kurtarılan köpek ile 5 yavrusu sağlığına kavuştu

Bir son dakika haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde, metruk bir binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan köpek ile 5 yavrusu itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, metruk bir binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan köpek ile 5 yavrusu itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı. Tedavilerinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salınacakları bildirildi.

Olay, dün İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çitli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan metruk binanın çökmesi sonucu içeride bulunan köpek ile 5 yavrusu, enkaz altında kaldı. Mahalle sakinlerinin binadan duydukları köpek seslerini bildirmeleri üzerine olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaralı olarak kurtardıkları köpek ile 5 yavrusu İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen köpek ile yavruları, bugün görüntülendi. Hayvanların, bir süre daha merkezde gözlem altında tutulduktan sonra doğaya salınacakları kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ