Enkaz altında kalan mühendis aranıyor (4)

16.11.2019 01:02 | Son Güncelleme: 16.11.2019 01:02

YARALI OLARAK KURTARILDI

Gaziantep'te, cami inşaatında kubbe betonu için kurulan iskelenin çökmesi ile göçük altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan, yaklaşık 33 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Haber: GAZİANTEP,

Kaynak: DHA