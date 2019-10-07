Enkaz altında kalan köpek, yaklaşık 4 hafta sonra sağ olarak kurtarıldı

07.10.2019 08:16

Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'da enkaz altında mahsur kalan bir köpek yaklaşık 4 hafta sonra kurtarıldı. Köpeğe 'mucize' adı verildi.



Bahamalar'da kasırga nedeniyle birçok evin yıkıldığı Marsh Harbour kentinde bir klimanın altında sıkışan köpeğin bir deri bir kemik kaldığı dikkat çekti. Euronews.com'da Görüntüle