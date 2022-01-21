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Enkaz altında kalan köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Enkaz altında kalan köpeği AFAD ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Enkaz altında kalan köpeği AFAD ekipleri kurtardı Gaziantep'te AFAD ekipleri çatısı çöken bir binanın enkazında kalan köpeği canlı olarak kurtarmayı başardı.

GAZİANTEP (İHA) - Enkaz altında kalan köpeği AFAD ekipleri kurtardı

GAZİANTEP - Gaziantep'te AFAD ekipleri çatısı çöken bir binanın enkazında kalan köpeği canlı olarak kurtarmayı başardı.

18 Ocak tarihinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Gaziantep'te ulaşımda aksamalar yaşanırken kar birikmesi sonucu bazı binaların ve işyerlerinin çatılarında yer yer çökmeler oluştu. Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı 5.Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik ve katı atık deposu olarak kullanılan bir depoda çatı çökmesi sonucu enkaz oluştu. Soğuk hava nedeniyle sığındığı bu depoda oluşan enkazın altında kalan bir köpek AFAD ekipleri tarafından fark edildi. Yaklaşık 2 saatlik sürdürülen çalışma sonucu köpek sıkıştığı enkaz altından AFAD ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı.

Enkaz altında kalan köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Enkaz altında kalan köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Enkaz altında kalan köpeği AFAD ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, AFAD, Ocak, kar, 3. Sayfa, Haber

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