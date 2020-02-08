: Enkaz alanında bulunan hasta kediye AFAD sahip çıktı

08.02.2020 22:28 | Son Güncelleme: 08.02.2020 22:30

Elazığ'da enkaz alanında bulunan kediye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile belediye ekipleri sahip çıktı.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, merkez üssü Sivrice olan depremden 12 gün sonra bir AFAD gönüllüsü tarafından enkaz alanında hasta bir kedi bulunduğu belirtildi.

İlk müdahalesi İl AFAD'da yapılan kedinin, belediye ekiplerince bakım altına alındığı bildirilen paylaşımda, bir videoya da yer verildi.

AFAD personeli Doğuş Ok, videoda yaptığı açıklamada, AFAD gönüllüsü tarafından kendilerine getirilen hasta kedinin, bir şey yemediğini ve gözlerinde akıntı olduğunu söyledi.

Ok, şunları kaydetti:

"Kedinin durumunu görüp hemen belediyemize haber verdik. Bize göre sokakta yaşayan hayvanlar emanettir ve biz emanetlerimize sahip çıkıyoruz. Doğal afetlerde sadece insanlar değil, bu emanetlerimiz de zarar görmekte. AFAD olarak hem insanlarımızın hem de sokakta yaşayan emanetlerimizin güvencesi biziz."

Veteriner hekim Kübra Yazgan da kedinin üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini ifade ederek, "Tedaviye başladık. Doğal afetlerde insan hayatı ne kadar önemliyse sessiz dostlarımız için de bu süreç çok önemli. Elimizden geleni fazlasıyla yerine getireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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