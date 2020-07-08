Enka, Tataristan'da doğal gaz kombine çevrim santrali inşa edecek Türk inşaat ve enerji firması Enka, Tataristan'da inşa edilecek 858 megavat kapasiteli doğal gaz kombine çevrim santralinin yapımı için JSC Tatenergo firmasıyla sözleşme imzaladı.

Türk inşaat ve enerji firması Enka, Tataristan'da inşa edilecek 858 megavat kapasiteli doğal gaz kombine çevrim santralinin yapımı için JSC Tatenergo firmasıyla sözleşme imzaladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Kasım 2023'te faaliyete geçmesi planlanan santral, tamamlandığında yüzde 64,7 verimlilikle Rusya'nın en verimli santrali olacak.

Tataristan'da inşa edilecek 858 MW kapasiteli doğalgaz kombine çevrim santralinin anahtar teslimi proje bedeli 25,6 milyar ruble (yaklaşık 360 milyon dolar) olarak belirlendi.

Söz konusu santral GE 9HA.02 gaz türbini jeneratörüyle donatılacak ve 1×1 konfigürasyonu üzerine kurulu olacak.

Kaynak: AA