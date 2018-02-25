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Enka Systems Kimdir?

ENKA Systems Genel Müdür Yardımcısı Burak Bozkurt, şirketlerin yazılım ihtiyaçlarını karşılayan firmalarını tanıtmak amacı ile Wise TV'ye konuştu.

ENKA Systems Genel Müdür Yardımcısı Burak Bozkurt, şirketlerin yazılım ihtiyaçlarını karşılayan firmalarını tanıtmak amacı ile Wise TV'ye konuştu.

ENKA Systems'in, ENKA İnşaat'ın bir grup şirketi olduğunu ve teknoloji ile yazılım firması olduğunu belirten Bozkurt, ana hatları ile inşaat firmalarında çözüm üreten yazılımlarının olduğunu ifade etti.

Kaynak: Wise.tv

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