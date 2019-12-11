ENKA, Sırbistan'da 745 milyon Euroluk projeye imza attı

11.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:21

ENKA, ortak girişim partneri Bechtel ile Morava Koridor Otoyolu Projesinin tasarım ve inşaat işlerini üstlendi. Proje, 2023 yılına kadar tamamlanacak ve 112 kilometre yol inşa edilecek. Morava Koridoru otoyolu, Sırbistan topraklarında Avrupa ulaştırma koridorları ile bağlantı gerçekleştirecek. Otoyolun inşasına 2020'nin ilk aylarında başlanacak ve 4 yılda tamamlanacak.

Kapsamlı bir telekomünikasyon ağı planlanıyor

Bölgedeki erişilebilirliğin geliştirilmesi ve dijital bir koridor sağlanması için otoyol rotası boyunca uzanan kapsamlı bir telekomünikasyon ağı planlanıyor. Proje dahilinde 10 yeni kavşak, karayollarını, demiryollarını ve Morava Nehri'ni rota boyunca kesen çok sayıda yapı tesis edilecek. Ayrıca Batı Morava Nehri'nin geniş taşkın yatağı sebebiyle kapsamlı erozyon koruması içeren dolgu sahası çalışmaları, selden korunma önlemleri, uzun nehir derivasyonları, bentler ve yeni bir nehir yatağının inşası gerçekleştirilecek.

78 köprü, 24 üst geçit ve 12 alt geçit inşa edilecek

Proje kapsamında kazı, dolgu, köprü, viyadük, kavşak ve gişe sahaları yapılacağını ifade eden ENKA Altyapı Projelerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Özger İnal, bölgede zaman zaman görülen sel felaketlerini önlemek için 50 kilometre uzunluğunda yeni nehir yatağı inşa edileceği bilgisini verdi. ENKA İnşaat İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Tara ise "Proje gerçekleştirdiğimiz ülkelerin ekonomilerine önemli katkılar sağladık. Bu proje ile bu misyonumuza devam edeceğiz. Sürdürülebilir başarımızın arkasında ENKA'nın kuruluşundan beri sahip olduğu yenilikçilik, mühendislikte mükemmeliyetçilik, kalite, iş güvenliği ve sağlığı ile çevre politikalarına bağlılık prensipleri var."dedi.

Kaynak: Bültenler