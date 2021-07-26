ENKA Sanat'tan klasik müziğin genç yıldızlarına destek

ENKA Sanat'ın klasik müzik alanında gelecek vadeden genç sanatçılara yönelik düzenlediği "ENKA Sahne", 8 genç sanatçının performansına ev sahipliği yapacak.

ENKA Sanat'ın klasik müzik alanında gelecek vadeden genç sanatçılara yönelik düzenlediği "ENKA Sahne", 8 genç sanatçının performansına ev sahipliği yapacak.

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, ENKA Sahne, yetenekleri ve başarıyla ön plana çıkan, sanat hayatının başındaki sanatçılara kendilerini özgürce ifade edebilecekleri ve yeniyi deneyebilecekleri bir platform sunacak.

Projede bu yıl yer alan sanatçılar, projenin Danışma Kurulu'ndaki viyola sanatçısı Efdal Altun, keman virtüözü, besteci ve akademisyen Cihat Aşkın, piyanist ve akademisyen Gökhan Aybulus, piyanist ve besteci Ayşe Deniz Gökçin, piyanist ve besteci Fazıl Say ile çello sanatçısı ve akademisyen Dilbağ Tokay tarafından seçildi.

ENKA Sahne'de bu yıl, genç sanatçılar Ali Aras Özcan, Arya Su Gülenç, Beren Gürcüoğlu, Buğra Çankır, Çetin Özen, Damla Ece Karataş, Doruk Deniz Aksu ve Duru Önhon yer alacak.

Video yönetmenliğini Selçuk Metin'in, ses mühendisliğini ise Can Aykal'ın yaptığı genç müzisyenlerin performansları, ilk kez 26 Temmuz - 8 Ağustos arasında ENKA Sanat'ın YouTube hesabından yayınlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz