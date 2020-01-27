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ENKA Sanat’ta yeni sezon, çarşamba günü başlıyor

ENKA Sanat, tiyatro oyunlarından klasik müzik konserlerine, modern dans gösterilerinden dünya müziklerinin en yeni örneklerine, güncel sergilerden müzikallere kadar uzanan yeni etkinlik sezonu içeriğiyle sanatseverleri bekliyor.

27.01.2020 00:11 | Son Güncelleme: 27.01.2020 00:11
ENKA Sanat’ta yeni sezon, çarşamba günü başlıyor

ENKA Sanat, tiyatro oyunlarından klasik müzik konserlerine, modern dans gösterilerinden dünya müziklerinin en yeni örneklerine, güncel sergilerden müzikallere kadar uzanan yeni etkinlik sezonu içeriğiyle sanatseverleri bekliyor.

Kaynak: Dunya.com

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