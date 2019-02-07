Eniştesinin Vurduğu Kayınbirader Kurtarılamadı (2)

Eniştesinin Vurduğu Kayınbirader Kurtarılamadı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİSivas'ta, kayınbiraderi Mustafa Çalışkan'ı tabancayla vurularak, öldüren Serdar D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eniştesinin Vurduğu Kayınbirader Kurtarılamadı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sivas'ta, kayınbiraderi Mustafa Çalışkan'ı tabancayla vurularak, öldüren Serdar D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Serdar D., adliye girişinde, gazetecilerin sorularına yanıt vermedi. Serdar D.'nin Cumhuriyet Savcılığı'nda sorgusuna başlandı.

Kaynak: DHA
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