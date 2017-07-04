Eniştesini Yakarak Yaralayan Kayınbiradere 12 Yıl 6 Ay Hapis

KAYSERİ'nin Bünyan İlçesi'nde, tartıştığı eniştesi 38 yaşındaki Koray Biçer'i otomobilde üzerine benzin döküp ateşe vererek yaralayan aynı yaştaki Behçet Kılıç, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Olay, geçen 19 Ocak'ta, Bayramlı Mahallesi, Dursun Ergen Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe merkezinde otomobil içinde oturup konuşan besici Behçet Kılıç ile ablasının eşi olan belediye işçisi Koray Biçer arasında ailevi nedenlerden tartışma çıktı. Araçtan çıkan Behçet Kılıç, bidonla gelerek, Biçer'in üzerine içindeki benzini döktü, sonra da çakmakla ateşledi. Alevler içinde kalan Koray Biçer'e, çevredeki esnaf müdahale etti. Önce Bünyan Devlet, daha sonra Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Biçer, vücudundaki ikinci ve üçüncü derece yanıklar nedeniyle tedavi gördü. Olay sonrası kaçan Behçet Kılıç ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasında, tutuklu Behçet Kılıç ve şikayetçi Koray Biçer hazır bulundu. Sanık Behçet Kılıç savunmasında, "Koray, benim eniştem olur. Eşime karşı ahlaksız davranışlarından dolayı aramızda tartışma vardı. Hatta bir ara evimi özel numara ile arayarak karımla görüşmeye çalışmış. Bunun üzerineeniştemle konuşmak istedim. Ancak, sonra Ankara'ya gitti. Tekrar ilçeye döndüğünü duyduğumda kendisi ile görüşmek istedim. 38 EP 312 plakalı bana ait otomobillime görüşmek için bindi. Tartıştık. Aileme karşı ahlaksız davranışları nedeniyle üzerine benzin döküp özellikle cinsel organını yakmak istedim. Koray bir anda alev aldı. Sonra çevredeki esnafla birlikte söndürmeye çalıştık" dedi.



Otomobil içerisinde yanan ve vücudunun birçok noktasında ikinci derece yanıklar oluşan Koray Biçer ise "Kaynımın eşine karşı ahlaksız davranış içerisinde olduğum iddiaları iftarıdır. Üzerime atılan iftiralardan sıkıldığımdan dolayı bir dönem Ankara'ya gittim. Döndüğümde Behçet bana 'Senin cezan belli' dedi. Benimle konuşmak istediğinde çağırdığı yere gittim. Sarhoştu. Aramızda çıkan tartışma neticesinde eline aldığı içerisinde su gibi gördüğüm sıvıyı bana doğru attı.sonra cebinden çakmağı çıkarmasıyla alev almam bir oldu. Hastanede 26 gün yanık tedavisi gördüm" diye konuştu.



Mahkeme heyeti yargılama sonunda Behçet Kılıç'a 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Karar sonrası Kılıç, "Benim namusum ortada mı? Namusumu korumayım mı?" diye bağırdı.



- Kayseri