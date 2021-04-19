Eniştesini öldüren şahıs ve ablası adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eniştesini öldüren şahıs ve ablası adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER - Haberler | 3. Sayfa

Eniştesini öldüren şahıs ve ablası adliyeye sevk edildi Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde aldatma sebebi ile tartıştığı eniştesini silahla vurarak öldüren şahıs ve ablası adliyeye sevk edildi.

Eniştesini öldüren şahıs ve ablası adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde aldatma sebebi ile tartıştığı eniştesini silahla vurarak öldüren şahıs ve ablası adliyeye sevk edildi.

Olay, akşam saatlerinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yuvacık Yakacık Mahallesi Efendi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iftar yemeği için sokak üzerinde bulunan bir yakının evine giden Necmi Akgüneş ve beraberindekiler, yemek yedikten sonra kahve içmek için bahçeye çıktı. Bu sırada Necmi Akgüneş'in eşi Ayşe Akgüneş kocasının bulunduğu eve geldi. Ayşe Akgüneş, evde Necmi Akgüneş'in kendisini aldattığını düşündüğü, ismi öğrenilemeyen kadınla karşılaştı. Daha sonra Ayşe Akgüneş, Necmi Akgüneş ve Necmi Akgüneş'in eşini aldattığı iddia edilen kadın arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında eve gelen Ayşe Akgüneş'in kardeşi Mehmet Emin Özkar de tartışmaya dahil oldu. Tartışma sırasında Mehmet Emin Özkar cebinden çıkarttığı taşıma ruhsatlı tabanca ile eniştesi Necmi Akgüneş'e ateş etti. Şahsın tabancasından çıkan kurşun Akgüneş'in göğsüne isabet etti.

Cinayet zanlısı şahıs ve ablası adliyeye sevk edildi

Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Necmi Akgüneş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamanı yitirdi. Katil zanlısı Mehmet Emin Özkar ve ablası Ayşe Akgüneş ise olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığında yapılan işlemlerinin ardından cinayet zanlısı Mehmet Emin Özkar ve ablası Ayşe Akgüneş, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, Necmi Akgüneş ve eşi Ayşe Akgüneş'in boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

Eniştesini öldüren şahıs ve ablası adliyeye sevk edildi
Eniştesini öldüren şahıs ve ablası adliyeye sevk edildi
Eniştesini öldüren şahıs ve ablası adliyeye sevk edildi
Eniştesini öldüren şahıs ve ablası adliyeye sevk edildi
Eniştesini öldüren şahıs ve ablası adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Nikos Dendias Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Burcu Biricik Mustafa Üstündağ
Spor Mesut Özil Ryan Babel Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eniştesini öldüren şahıs ve ablası adliyeye sevk edildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 13:27:56. #1.16#

title