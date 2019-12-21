Eniştesini öldürdü, kendini ağır yaraladı
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Eniştesini öldürdü, kendini ağır yaraladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartıştığı eniştesini tabancayla vurarak öldüren kayınbirader intihara teşebbüs etti.

21.12.2019 23:49 | Son Güncelleme: 21.12.2019 23:54
Eniştesini öldürdü, kendini ağır yaraladı

'nın ilçesinde tartıştığı eniştesini tabancayla vurarak öldüren kayınbirader intihara teşebbüs etti.


Olay, Yedi Eylül Mahallesi Kervayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ö. (35), eniştesi Mehmet Sayar'ın evine gitti. Eniştesi ile tartışmaya başlayan M.Ö. ardından tabancayla ateş açtı. Başından yaralanan enişte Mehmet Sayar olay yerinde hayatını kaybetti. Daha sonra M.Ö. suç aleti tabanca ile kendi kafasına ateş ederek intihara kalkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan M.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Mehmet Sayar'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından cenaze aracıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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