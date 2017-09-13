Eniştesini Kazayla Pompalı Tüfekle Öldürdü

ERZİNCAN (İHA) – Erzincan'da kazayla pompalı tüfeğin ateş alması sonucu 1 kişi öldü.



Edinilen bilgiye göre Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Turgutlu köyündeki İsmail Kırtıl isimli vatandaş, eline aldığı pompalı tüfeğin kazayla ateş alması sonucu Sebahattin Koçyiğit isimli eniştesini vurdu. Yaşamını yitiren Sebahattin Koçyiğit'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, İsmail Kırtıl jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZİNCAN