Enişte Katili: Çok Şükür Aklım da Fikrim de Yerinde

ANTALYA'da 10 ay önce, yanında kaldığı eniştesi 49 yaşındaki Resul Bolat'ı kabak oyacağıyla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan, yüzde 48 engelli raporlu 40 yaşındaki Tufan Kurt'un, Adli Tıp Kurumu'nda akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Kurt, duruşmada mahkeme heyetine, "Allaha çok şükür aklım da fikrim de yerinde" dedi.



Kişilik bozukluğu ve anksiyete bozukluğu teşhisiyle Adana Devlet Hastanesi'nden 11 Temmuz 2013 tarihinde yüzde 48 engelli raporu verilen Tufan Kurt, bununla engelli kamu personeli sınavına girdi. Sınavı kazanan Kurt'un, Antalya'ya ataması yapıldı. Geçen yıl Eylül ayında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde engelli memur olarak göreve başlamak üzere Antalya'ya gelen Tufan Kurt, ev tutuncaya kadar ablasıyla eniştesinin ikamet ettiği Aksu İlçesi Kundu bölgesindeki otel lojmanında kalmaya başladı. İddiaya göre alkol ve at yarışı oynama bağımlısı olan Tufan Kurt, üzerindeki parayı da harcamamak için eniştesi Resul Bolat'a verdi.



Kurt birkaç gün sonra verdiği parayı geri isteyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tufan Kurt, eniştesi Resul Bolat'ı kabak dolması oymada kullanılan bıçakla öldürdü. Olaydan sonra gözaltına alınan Tufan Kurt, ifadesinde yaklaşık 20 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü söyledi. Kendisine yüzde 48 oranında engelli raporu verildiğini söyleyen Tufan Kurt, "Bu hastalığımla ilgili birçok ilaç kullanıyorum. Hastalığımdan dolayı alkol de alıyorum. Devletin bana vermiş olduğu engelli maaşı ile geçiniyorum" dedi.



Eniştesinin sürekli ablasını azarladığını ve ailesine küfürler ettiğini ileri süren Kurt, devletten aldığı engelli maaşını da yanlarında kaldığı için eniştesine verdiğini söyledi. Kendisinde hiç para kalmayınca harçlık olarak 20-30 lira istemesi üzerine eniştesinin kendisini kovduğunu ileri süren Kurt, bu nedenle geceyi sahilde geçirdiğini söyledi. Ertesi gün marketten bira alıp içtikten sonra öğle saatlerinde tekrar eve gidince eniştesinin kendisine küfür ettiğini ve saldırdığını ileri süren Kurt, "Ben de kendimi korumak amacıyla bir kez vurdum. Daha sonra eniştem lojman içerisine koşarak girdi. Kısa süre sonra elinde sopa tarzı bir şeyle çıkarak bana tekrar saldırdı. Ben de yerdeki dolma oyacağını alıp kendimi korumak amacıyla bir defa salladım. Olay sırasında şeytan muhakememi kapattı" dedi.



İKİ KURUM DA 'AKLİ DENGESİ YERİNDE' RAPORU VERDİ



Tufan Kurt, ceza ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nne sevk edildi. Hastanenin sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin rapor vermesi üzerine tutuklanan Tufan Kurt hakkında Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Mahkemede de benzer beyanlarda bulunması üzerine Tufan Kurt'un Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verildi. Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu da sanığın akli dengesinin yerinde ve ceza ehliyetinin tam olduğuna dair rapor düzenleyip mahkemeye gönderdi.



'ALLAH'A ÇOK ŞÜKÜR AKLIM DA FİKRİM DE YERİNDE'



Gönderilen rapor, davanın 5'inci duruşmasında okunup dosyaya konuldu. Mahkeme Başkanı Mutlu Çat'ın, "Rapora göre sağlam gelmişsin" demesi üzerine Tufan Kurt, "Rapora bir diyeceğim yoktur. Allah'a çok şükür aklım da fikrim de yerinde" dedi.



Duruşmada, öldürülen Resul Bolat'ın ilk evliliğinden kızı Dudu Bolat, sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını istedi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



- Antalya