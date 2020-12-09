Enis Ulusoy: 'Hayalim finansal bağımsızlığını kazanmış bir Beşiktaş'
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Enis Ulusoy: 'Hayalim finansal bağımsızlığını kazanmış bir Beşiktaş'

09.12.2020 12:58 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:02
Enis Ulusoy: 'Hayalim finansal bağımsızlığını kazanmış bir Beşiktaş'

Ali DANAŞ / -Beşiktaş Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy, kulüp dergisinin Aralık sayısında sponsorluk ve pazarlama alanındaki yeni projeleri anlattı.

Ali DANAŞ/ -

Beşiktaş Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy, kulüp dergisinin Aralık sayısında sponsorluk ve pazarlama alanındaki yeni projeleri anlattı.

Finansal bağımsızlığını kazanmış, şeffaf ve sürdürülebilir profesyonel kadrolarca yönetilen bir Beşiktaş hayal ettiğini söyleyen Enis Ulusoy'un açıklamaları şu şekilde:

"Göreve geldiğimiz tarihten hemen bir gün sonra taraftarlarımızca organik olarak başlayan daha sonra bizim de yönetim olarak desteklediğimiz, 'Omuz Omuza Kartal Yuvasına' kampanyası bizim için çok önemli ve değerliydi. O kampanya, taraftarımızın bize olan güveninin ve inancının bir dışa vuruşuydu adeta. 'Bırakmam Seni' kampanyası da dahil olmak üzere birçok projeyi buradan yola çıkarak hayata geçirdik. Yeni yönetimle birlikte sponsorluk ilişkilerini kökten gözden geçirdik. Bugün geldiğimiz noktada sponsorluğa bakışımız, 'Bir noktaya reklam al, tahsilatı yap sözleşme yenileme tarihinde görüşmek üzere" noktasından çok daha proaktif, karşılıklı iletişim ve etkileşim üzerine kurulu, her iki tarafın da beklentilerinin ve kazanımlarının ön planda tutulduğu bir bakış açısına evirildi"

"Gelecekteki Beşiktaş hayalimde finansal bağımsızlığını kazanmış, şeffaf ve sürdürülebilir profesyonel kadrolarca yönetilen, futbol, altyapılar ve bütün bölümleriyle diğer kulüplerin model olarak kullanabileceği bir kulüp altyapısına sahip Beşiktaş var. Taraftarımızın inancının ve gücünün bizimle olduğunu bilmek bize güç veriyor. Birlikte Beşiktaşımızı istenen seviyeye taşıyacağımızdan kimsenin bir şüphesi olmamasını temenni ediyorum"


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ

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