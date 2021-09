Yazar Enis Timuçin'in ikinci kitabı 'Katmanlar (Sen Kimsin?)' raflardaki yerini aldı. Kitabın, varoluşsal gerçekliğin bilgisini insanlığa sunduğunu aktaran Timuçin, "Katmanlar, kutsal kitapların ve kadim metinlerin satır aralarına gizlenen varoluşsal bir sırrı deşifre eden bir kaynak, cennet ve cehennemin ötesindeki asıl yolculuğa açılan bir eşiktir" dedi.

Kitabın içeriğine dair bilgi veren yazar Enis Timuçin, "Okurken, bugüne dek bildiğinizi sandığınız her şeyin aslında daha büyük bir gerçeğin örtüsü olduğunu fark edecek ve sizi size anlatan bu eserin hayatınıza olan pozitif katkısıyla çok farklı bir gerçekliğe doğru evrileceksiniz" diye konuştu.

Tuba Bekiroğulları imzalı kapak görseliyle, içerdiği bilgiler kadar dış tasarımıyla da dikkat çeken Katmanlar (Sen Kimsin?) ile ilgili olarak Enis Timuçin şu ifadeleri kullandı:

"SİS PERDESİNİN ARDINDA NETLİK ARAYAN PEK ÇOK KONUYA AÇIKLIK GETİRİYOR"

"Eser, insan varlığının bu dünyada anne rahmine düşmeden önceki altı yaşam evresinin, öldükten sonra geçeceği yedi yaşam evresinin ve şu anda içinde bulunduğu yaşamın ne olduğunu anlatırken, bir sis perdesinin ardında netlik arayan pek çok konuya da açıklık getiriyor. Neden başka değil de bu bedende, bu ailede, bu coğrafya ve koşullarda doğduk? Reenkarnasyon gerçekte nedir? Cennet ve cehennemin ötesinde bizleri ne bekliyor? İnsan bir sonraki yaşamını kendi iradesiyle nasıl şekillendiriyor? Doğmadan önce neredeydik ve nasıl yaşıyorduk? Bu ve çok daha fazlasının yanıtını Katmanlar'da bulabilirler" ifadelerini kullandı.

"NE ALIŞILAGELDİK BİR KİTAP NE SIRADAN BİR OKUMA DENEYİMİ"

Katmanlar'ın alışılageldik bir kitap olmadığını ve sıradan bir okuma deneyimi vaat etmediğini belirten yazar, "Katmanlar'ı okuyacak olanlar ruhun, nefsin, beynin, evrenin, paralel evrenlerin, doğanın, canlıların, pozitifin, negatifin, görünen ve görünmeyen her şeyin yaradılışsal bilgisiyle yeni bir bilinç seviyesine yükselecekler. Katmanlar hem birey olarak her birimizin hem de insanlık olarak hepimizin kaderini etkileme potansiyeline sahip. Onu okurken inandığınız her şeyi derinden sorgulayacak ve garip bir şekilde ruhunuzun bildiği ve okurken hatırladığı bu gerçeklerle bir daha hiçbir olgu ve olaya aynı gözle bakamayacaksınız" dedi.