Enis Berberoğlu tutuklandı
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan CHP'li Enis Berberoğlu, tutuklandı.
05.06.2020 02:22 | Son Güncelleme: 05.06.2020 02:22
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan CHP'li Enis Berberoğlu, tutuklandı.
- İstanbul
Enis Berberoğlu, gece saatlerinde polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Polis aracında görüntülenen Berberoğlu'nun polislerle birlikte maske taktığı görüldü. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Berberoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA