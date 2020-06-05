ENİS BERBEROĞLU TUTUKLANDI
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ENİS BERBEROĞLU TUTUKLANDI

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan CHP'li Enis Berberoğlu, tutuklandı.

ENİS BERBEROĞLU TUTUKLANDI
05.06.2020 02:21 | Son Güncelleme: 05.06.2020 02:21
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan CHP'li Enis Berberoğlu, tutuklandı. 

Enis Berberoğlu, gece saatlerinde polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Polis aracında görüntülenen Berberoğlu'nun polislerle birlikte maske taktığı görüldü. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Berberoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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