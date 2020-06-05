Enis Berberoğlu tahliye edildi
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Enis Berberoğlu tahliye edildi

MİLLETVEKİLLİĞİNİN düşürülmesinin ardından, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle dün gözaltına alınan ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP'li Enis Berberoğlu, tahliye edildi.

Enis Berberoğlu tahliye edildi
05.06.2020 22:30 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:30
MİLLETVEKİLLİĞİNİN düşürülmesinin ardından, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle dün gözaltına alınan ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP'li Enis Berberoğlu, tahliye edildi.

Enis Berberoğlu, dün gece hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne götürüldü. Berberoğlu'nun, koronavirüs salgını nedeniyle evinde cezasını çekmesi yönünde karar verildi. Berberoğlu'nun 18 aylık cezasının 31 Temmuz'a kadar olan kısmını dışarıda, sonrasını ise cezaevinde geçirmesi yönünde karar alındığı öğrenildi. Bunun üzerine Berberoğlu, Maltepe Cezaevi'nden tahliye edildi.  


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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