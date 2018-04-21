Enis Berberoğlu'nu Ziyaret Eden Kemal Kılıçdaroğlu: "Erken Seçim Kararı, Son Derece Güzel ve İyidir"

Maltepe Cezaevinde tutuklu bulunan partisinin İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Parti Meclisi Salı günü toplanacak. Erken seçim kararı, son derece güzel ve iyidir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada tutuklanan milletvekili Enis Berberoğlu'nu tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevinde ziyaret etti.

Ziyaret sonrası cezaevi önünde basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdarooğlu, Enis Berberoğlu'nun moralinin iyi olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin gündemini yakından izliyor. Elbette ki bir an önce seçmenle buluşmak istiyor. Biz de arzu ediyoruz önümüzdeki süreç içinde. İnşallah tekrar parlamentoya milletvekili olarak seçilecek. Zaten uzun süredir haksız yere hapiste yattığını bütün dünya biliyor. Bir adaletsizliğin sona ermesi lazım. Ama bunun seçim sürecinden bağımsız olarak Anayasa Mahkemesi'nin bir an önce karar vererek bu adaletsizliği gidermesi lazım. En büyük arzumuz bu, Enis beyin de en büyük arzusu bu. Adaletin gerçekleşmesi lazım. Yoksa tekrar seçmenle buluşması, tekrar milletvekili olması, parlamentoya gelmesi onu rahat ettirmiyor. Onun en büyük arzusu, adaletin tecelli etmesi ve kendisinin haksız yere uzun süre hapiste kaldığının bir şekliyle mahkeme kararına bağlanması yani adalet istiyor" dedi.

"Parti Meclisi Salı günü toplanacak"

"Parti Meclisi Salı günü toplanacak. Oturup konuşacağız. Cumhurbaşkanı adayının nitelikleri olmalı. Bunların üzerinden üyelerimizin düşüncelerini alacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "Biz, tek adam rejimine karşı çıkan bir partiyiz. İstişare yapmadan, karar organıyla konuşmadan birinin çıkıp 'Ben olacağım' anlayışında olan parti değiliz. İktidar partisinin anlayışı böyle. Biz de demokrasiyi savunuyoruz. Ülkemizde huzur, barış, adalet olsun istiyoruz. Bütün bu koşulları yerine getirebilecek bir cumhurbaşkanı adayı belirleyeceğiz. Bu aday kamuoyu önüne çıkıp düşüncelerini aktaracak. Çok dar bir süre de yok. Makul bir süre var. Kamuoyu bunu baskın seçim olarak algılıyor ama biz erken seçim bekliyorduk" dedi.

"Erken seçim kararı, son derece güzel ve iyidir"

"Bir parti düşünün mecliste çoğunluğu var. KHK çıkarma yetkileri var. Ama buna rağmen 'Biz yönetemiyoruz. Erken seçime gitmek istiyoruz' diyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, "Bunların milletin yakasından düşmesi lazım. Ne hale getirdiler memleketi. İşsizliği, eğitim sorunlarını çözdüler mi, hayır. Erken seçim kararı almaları, Haziran'da erken seçime gitmemiz son derece güzel ve iyidir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, ittifak olup olmayacağıyla ilgili sorulara, "Salı'yı bekleyelim. Temel Bey'le görüşeceğiz. Pazar günü Akşener ile de görüşmeler yapacağız" şeklinde cevap verdi. - İSTANBUL