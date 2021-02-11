Enis Berberoğlu, milletvekili vasfını yeniden kazandı

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Son Dakika! Hakkındaki mahkeme kararı Meclis'te okundu, Enis Berberoğlu yeniden milletvekili oldu

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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, Enis Berberoğlu hakkında verdiği "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararı ile ilgili Başkanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulunda okundu.