Enis Berberoğlu, milletvekili vasfını yeniden kazandı
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Enis Berberoğlu, milletvekili vasfını yeniden kazandı

11.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:43

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, Enis Berberoğlu hakkında verdiği "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararı ile ilgili Başkanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulunda okundu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, Enis Berberoğlu hakkında verdiği "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararı ile ilgili Başkanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulunda okundu. Kararın okunmasının ardından Berberoğlu milletvekili vasfını yeniden kazandı.

Enis Berberoğlu, milletvekili vasfını yeniden kazandı
Enis Berberoğlu, milletvekili vasfını yeniden kazandı
Enis Berberoğlu, milletvekili vasfını yeniden kazandı
Enis Berberoğlu, milletvekili vasfını yeniden kazandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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