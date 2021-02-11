Enis Berberoğlu kimdir? Enis Berberoğlu kaç yaşında, nereli? Enis Berberoğlu eğitimi, iş hayatı, biyografisi!
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Enis Berberoğlu kimdir? Enis Berberoğlu kaç yaşında, nereli? Enis Berberoğlu eğitimi, iş hayatı, biyografisi!

11.02.2021 15:14 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:19
Enis Berberoğlu kimdir? Enis Berberoğlu kaç yaşında, nereli? Enis Berberoğlu eğitimi, iş hayatı, biyografisi!

4 Haziran 2020 tarihinde milletvekilliğinden düşürülen Enis Berberoğlu kimdir? Enis Berberoğlu kaç yaşında, nereli? Enis Berberoğlu eğitimi, iş hayatı, biyografisi!

2. kere milletvekilliğine getirilen Türk gazeteci, yazar ve siyasetçi Enis Berberoğlukimdir? Enis Berberoğlu kaç yaşında, nereli? Enis Berberoğlu eğitimi, iş hayatı, biyografisi!

ENİS BERBEROĞLU KİMDİR?

Enis Berberoğlu 5 Haziran 1956, İstanbul doğumlu Türk gazeteci, yazar ve siyasetçi. 13 Haziran 2017 tarihinde 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı milletvekilliğive 4 Haziran 2020 tarihinde düşürüldü. 1975 yılında Avusturya Lisesi'nde mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nü bitirdi. Ekonometride yüksek lisans eğitimi aldı. Gazeteciliğe 1981 yılında Dünya Gazetesi'nde başladı. CNN Türk ekonomi müdürü, Hürriyet ve Radikal gazetelerinde yazar olarak çalıştı. 29 Aralık 2009 tarihinde Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirildi. Bu görevi 5 yıl sürdürdükten sonra siyasi baskılar yüzünden 10 Ağustos 2014 tarihinde Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'nden istifa etti. Ekim 2014'te Sözcü yazar kadrosuna katıldı.

ENİS BERBEROĞLU SİYASİ HAYATI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5-6 Eylül 2014 tarihleri arası Ankara'da yapılan 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne seçildi. 14 Eylül 2014 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından İletişim ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. TBMM XXV., XXVI. ve XXVII. dönem İstanbul milletvekilidir. 4 Haziran 2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda, mahkemece onanan cezasına ilişkin TBMM'ye sunulan Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunmasıyla milletvekilliği düşürülmüştür.

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