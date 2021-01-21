Enis Berberoğlu kimdir? Enis Berberoğlu kaç yaşında, nereli?
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Enis Berberoğlu kimdir? Enis Berberoğlu kaç yaşında, nereli?

21.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:02
Enis Berberoğlu kimdir? Enis Berberoğlu kaç yaşında, nereli?

Siyaset gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olan Enis Berberoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Berberoğlu hakkında, Enis Berberoğlu kimdir ve Enis Berberoğlu kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

Siyaset dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Enis Berberoğlu, sosyal medyada da en çok tartışılan konulardan biri haline geldi. Peki,Enis Berberoğlu kimdir? Enis Berberoğlu kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…

ENİS BERBEROĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Nisan 1956

Kaç yaşında: 64yaşında

Nereli: İstanbul

1975 yılında Avusturya Lisesi'nde mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nü bitirdi. Ekonometride yüksek lisans eğitimi aldı.

Gazeteciliğe 1981 yılında Dünya Gazetesi'nde başladı. CNN Türk ekonomi müdürü, Hürriyet ve Radikal gazetelerinde yazar olarak çalıştı. 29 Aralık 2009 tarihinde Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirildi. Bu görevi 5 yıl sürdürdükten sonra 10 Ağustos 2014 tarihinde Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'nden istifa etti. Ekim 2014'te Sözcü yazar kadrosuna katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5-6 Eylül 2014 tarihleri arası Ankara'da yapılan 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne seçildi. 14 Eylül 2014 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından İletişim ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. TBMM XXV., XXVI. ve XXVII. dönem İstanbul milletvekilidir.

MİT TIR'ları davasında suçlu bulunarak 13 Haziran 2017 tarihinde 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve milletvekilliği 4 Haziran 2020 tarihinde düşürüldü.

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