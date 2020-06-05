Enis Berberoğlu gözaltına alındı
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Enis Berberoğlu gözaltına alındı

Enis Berberoğlu gözaltına alındı TBMM'de milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu gözaltına alınarak, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

05.06.2020 00:42 | Son Güncelleme: 05.06.2020 00:47

Enis Berberoğlu gözaltına alındı

İSTANBUL - TBMM'de milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu gözaltına alınarak, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği düşürülen Berberoğlu, İstanbul'da gözaltına alındı. Berberoğlu, gözaltına alındıktan sonra gece saatlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi. Berberoğlu'nun ilerleyen saatlerde İstanbul Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılması bekleniyor.

Enis Berberoğlu gözaltına alındı

Kaynak: İHA

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