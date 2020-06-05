Enis Berberoğlu gözaltına alındı
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan CHP'li Enis Berberoğlu, gözaltına alındı.
05.06.2020 00:29 | Son Güncelleme: 05.06.2020 00:32
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan CHP'li Enis Berberoğlu, gözaltına alındı. Enis Berberoğlu polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Polis aracında görüntülenen Berberoğlu'nun polislerle birlikte maske taktığı görüldü.
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- İstanbul
Kaynak: DHA