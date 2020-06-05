ENİS BERBEROĞLU GÖZALTINA ALINDI
Ozan URAL İSTANBUL DHATBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası CHP'li Enis Berberoğlu, gözaltına alındı.
05.06.2020 00:29 | Son Güncelleme: 05.06.2020 00:33
Ozan URAL İSTANBUL DHA
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası CHP'li Enis Berberoğlu, gözaltına alındı. Enis Berberoğlu polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Polis aracında görüntülenen Berberoğlu'nun polislerle birlikte maske taktığı görüldü.
Kaynak: DHA