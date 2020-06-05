ENİS BERBEROĞLU GÖZALTINA ALINDI
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ENİS BERBEROĞLU GÖZALTINA ALINDI

Ozan URAL / İSTANBUL DHATBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan CHP'li Enis Berberoğlu, gözaltına alındı.

ENİS BERBEROĞLU GÖZALTINA ALINDI
05.06.2020 00:27 | Son Güncelleme: 05.06.2020 00:27

Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan CHP'li Enis Berberoğlu, gözaltına alındı. Enis Berberoğlu polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Polis aracında görüntülenen Berberoğlu'nun polislerle birlikte maske taktığı görüldü.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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