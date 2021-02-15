Enis Berberoğlu fezleke itirazının reddine karşı üst mahkemeye başvurdu
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Enis Berberoğlu fezleke itirazının reddine karşı üst mahkemeye başvurdu

15.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:39
Enis Berberoğlu fezleke itirazının reddine karşı üst mahkemeye başvurdu

CHP'li Enis Berberoğlu, dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekenin yeniden düzenlenmesi talebini reddeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına karşı üst mahkemeye itirazda bulundu.

CHP'li Enis Berberoğlu, dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekenin yeniden düzenlenmesi talebini reddeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına karşı üst mahkemeye itirazda bulundu


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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