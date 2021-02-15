Enis Berberoğlu fezleke itirazının reddine karşı üst mahkemeye başvurdu
15.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:39
CHP'li Enis Berberoğlu, dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekenin yeniden düzenlenmesi talebini reddeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına karşı üst mahkemeye itirazda bulundu.
CHP'li Enis Berberoğlu, dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekenin yeniden düzenlenmesi talebini reddeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına karşı üst mahkemeye itirazda bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı