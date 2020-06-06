ENİS BERBEROĞLU EVİNİN BALKONUNDA GÖRÜNTÜLENDİ
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ENİS BERBEROĞLU EVİNİN BALKONUNDA GÖRÜNTÜLENDİ

ENİS BERBEROĞLU EVİNİN BALKONUNDA GÖRÜNTÜLENDİCan EROK / İstanbul DHA- KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında cezasını 31 Temmuz'a kadar evinde çekecek Enis Berberoğlu balkonda görüntülendi.

ENİS BERBEROĞLU EVİNİN BALKONUNDA GÖRÜNTÜLENDİ
06.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:27

ENİS BERBEROĞLU EVİNİN BALKONUNDA GÖRÜNTÜLENDİ

Can EROK  / İstanbul DHA- KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında cezasını 31 Temmuz'a kadar evinde çekecek Enis Berberoğlu balkonda görüntülendi.

MİT TIR'ları davasından tutuklu yargılanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu cezaevinden çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesinleşen hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Enis Berberoğlu, aynı gece gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.  Berberoğlu'nun Avukatı Yiğit Acar, dün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Koronavirüs tedbirleri kapsamında14 Nisan tarihinde kabul edilen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında müvekkilinin cezasının 31 Temmuz tarihine kadar olan kısmının dışarıda geçirmesini talep etti.  Bu talep üzerine Berberoğlu dün akşam saatlerinde Berberoğlu tahliye edildi. Cezasını evde çeken Berberoğlu balkonda görüntülendi.DAVANIN GEÇMİŞİEnis Berberoğlu, durdurulan MİT TIR'larına ilişkin görüntüleri Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ileterek yayınlattığı gerekçesi ile, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan yargılandığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 14 Haziran 2017 tarihinde 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Berberoğlu karar ile birlikte tutuklanmıştı. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararı İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Davaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 13 Şubat 2018 tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını kaldırarak yeni hüküm kurdu. 2. Ceza Dairesi, Berberoğlu'nu 5 yıl 10 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Berberoğlu'nun avukatları bu cezayı Yargıtay'a taşımışlardı. Yargıtay'ın onaması ile kesinleşen karar dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunarak Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü. Milletvekilliği düşürülen Berberoğlu, dün gece evinden gözaltına alınarak Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na götürülmüştü. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 Nisan tarihinde çıkarılan İnfaz Düzenlemesi kapsamında kalan 18 aylık cezasının 31 Temmuz tarihine kadar dışarıda geçirecek olan Berberoğlu'nun 31 Temmuz tarihinde cezaevine girmesi bekleniyor. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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