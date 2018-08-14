Enis Arıkan'ın ve Ezgi Mola ile Taklit Paylaşımı, Takipçilerini Kahkahaya Boğdu
Enis Arıkan ve Ezgi Mola, güldürü geleneğini bozmadı. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun fotoğraflarını taklit eden ikiliden Arıkan'ın Mola için söylediği "Kapçık ağızlı" yorumu takipçilerini kahkahaya boğdu.
Kardeşten öte olduklarını söyleyen Ezgi Mola ve Enis Arıkan'dan takipçilerini kahkahaya boğan bir paylaşım daha geldi. Sürekli yan yana gördüğümüz ikili oyunculuklarını normal hayatlarına da taşıyor. Her yaptıklarıyla espirili göndermeler yapan ikili bu kez de oyuncu arkadaşlarının fotoğrafını taklit etti.
"AĞZI KAPÇIK EZGİ'M"
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun reklam afişi önünde fotoğraflarını taklit eden Ezgi Mola ve Enis Arıkan takipçilerini güldürdü. Enis Arıkan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına, "Ezgi'min ağzı kapçık olmasaydı çok benzemiştik" diye not düştü. Neslihan Atagül de güldüren paylaşıma kayıtsız kalmadı.
İşte o paylaşım;
YORUMLAR (7)
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acayip sahte paylaşımmmCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ay öylemi ne acıtasyon şehitler arka arkaya şu an Amerikanın yaptıkları ben izlemiyorum sen izlemeye devam et dram dediği gerçekler daha geçen hafta bebekle anne öldü bencede ay yeterCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İntizarı savundun bide millet .. yemek düşer dedin unutmadık.. aynı savunmayı şehitler ve Türkiye içinde beklerizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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işimiz yok, bu herifin ezgi denen karıya bir türlü itiraf edemediği platonik aşkını arkadaşız kılıfı altında kıza sürekli sarkmasını mı izlicezCevap Yaz 2 4 Yayından KaldırNUMBİA: Kuran kurslarında tacize uğrayan çocuklara ses çıkaramamak nasıl bir duygu ? Acınası mı yoksa zevk mi alıyorsun sevgili müslüman kişilik ?Tüm 7 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır