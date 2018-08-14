Enis Arıkan'ın ve Ezgi Mola ile Taklit Paylaşımı, Takipçilerini Kahkahaya Boğdu

Kardeşten öte olduklarını söyleyen Ezgi Mola ve Enis Arıkan'dan takipçilerini kahkahaya boğan bir paylaşım daha geldi. Sürekli yan yana gördüğümüz ikili oyunculuklarını normal hayatlarına da taşıyor. Her yaptıklarıyla espirili göndermeler yapan ikili bu kez de oyuncu arkadaşlarının fotoğrafını taklit etti.

"AĞZI KAPÇIK EZGİ'M"

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun reklam afişi önünde fotoğraflarını taklit eden Ezgi Mola ve Enis Arıkan takipçilerini güldürdü. Enis Arıkan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına, "Ezgi'min ağzı kapçık olmasaydı çok benzemiştik" diye not düştü. Neslihan Atagül de güldüren paylaşıma kayıtsız kalmadı.

İşte o paylaşım;