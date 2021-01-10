Enis Arıkan, Hazal Kaya'nın süt annelik serüvenini anlattı

Arıkan, bir ay sonra ise Hazal Kaya'dan bebeğin iyileştiğini ve büyümeye başladığının haberini duyunca mutluluktan ağladığını açıkladı.

Arıkan, bir ay sonra ise Hazal Kaya'dan bebeğin iyileştiğini ve büyümeye başladığının haberini duyunca mutluluktan ağladığını açıkladı.

Hazal Kaya'nın bu davranışı ise hem programı izleyenleri hem de sosyal medya kullanıcılarını bir hayli duygulandırdı. Güzel oyuncuya örnek davranışından dolayı övgü dolu yorum geldi.

"TÜKENDİ"

30 yaşındaki Kaya, yeni projelerinin yanı sıra henüz bir yaşına yeni giren oğlu Fikret Ali ile de ilgileniyor. Güzel oyuncu, yorgun düştüğü anı "Tükendi" notuyla sosyal medyadan paylaşmıştı.

Nisan 2019'da nikah masasına oturan Hazal Kaya-Ali Atay çifti, aynı sene oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına almıştı. İkili zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle de paylaşıyor.

Kaynak: Hürriyet