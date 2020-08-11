Enis Arıkan: Hazal Kaya ile yine birlikteyiz Oyuncu Enis Arıkan sosyal medya hesabı üzerinden 14 yıl önce meslektaşı Hazal Kaya ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak film müjdesi verdi

Enis Arıkan, 'Benden Ne Olur'un duyurusunu sosyal medya hesabından, söz konusu filmde oynayacak arkadaşı Hazal Kaya ile çekilmiş bir selfie'si ile yaptı.

Arıkan, paylaşımına şu notu düştü: "Çok değerli büyüğüm Aslı Kızmaz'ın kitabından uyarlanan ve yine çok değerli büyüğüm Aslı Kızmaz'ın senaryosunu yazıdğı 'Benden Ne Olur' filmine Hazalımın iç sesi olarak geliyorum! 14 yıl sonra yine birlikteyiz aybalam Hazal Kaya."





Kaynak: Snob Magazin