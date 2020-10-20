Enis Arıkan'dan hayranlarına müjdeli haber
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Enis Arıkan'dan hayranlarına müjdeli haber

20.10.2020 11:01 | Son Güncelleme: 20.10.2020 11:07
Enis Arıkan'dan hayranlarına müjdeli haber

Ünlü oyuncu Enis Arıkan, geçtiğimiz gün annesi Selma Arıkan ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Arıkan, yeni projesi hakkında ilk kez konuştu

Gününü annesine ayırdığını söyleyen Arıkan, "Malum zor bir süreçten geçiyoruz. Annemde uzun süredir evdeydi. Bugünün sakin olacağını düşündüğüm için annemle beraber dışarı alışverişe çıkalım istedik.& ;Bugünü tamamen anneme ayırdım" açıklamasında bulundu.

'MÜZİKAL İLE TEKRAR SAHNEDE OLACAĞIM'

Ayrıca yeni projesini de açıklayan Enis Arıkan, "Çok güzel bir müzikal ile tekrar sahnelerde olacağım. Hazırlıkları şu anda devam ediyor. Şu kadarını söyleyebilirim ki önümüzdeki yılın yaz başında inşallah bir aksilik olmazsa sahnelerde olacağız. Açık hava sahnelerinde oynayacağımız oldukça güzel ve keyifli bir müzikal olacak" açıklamasında bulundu.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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