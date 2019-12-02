ENI'den Doğu Akdeniz uyarısı: Bölgeye savaş gemileri gelirse sondajı bırakırız

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10

Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetleri için lisans verdiği İtalyan ENI firması, bölgeye savaş gemilerinin gelmesi durumunda sondaj çalışmalarına devam



etmeyeceklerini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle