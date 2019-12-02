ENI'den Doğu Akdeniz uyarısı: Bölgeye savaş gemileri gelirse sondajı bırakırız
Haberler » Dünya » ENI'den Doğu Akdeniz uyarısı: Bölgeye savaş gemileri gelirse sondajı bırakırız - Haber

ENI'den Doğu Akdeniz uyarısı: Bölgeye savaş gemileri gelirse sondajı bırakırız

Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapması için ruhsat verilen İtalyan ENI şirketi, bölgeye savaş gemilerinin gelmesi halinde çalışmalarına devam etmeyeceklerini duyurdu

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
ENI'den Doğu Akdeniz uyarısı: Bölgeye savaş gemileri gelirse sondajı bırakırız

Rum Yönetimi'nin 'de doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetleri için lisans verdiği İtalyan ENI firması, bölgeye savaş gemilerinin gelmesi durumunda sondaj çalışmalarına devam


etmeyeceklerini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et