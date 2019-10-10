ENI'den Doğu Akdeniz uyarısı: Bölgeye savaş gemileri gelirse sondajı bırakırız
Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapması için ruhsat verilen İtalyan ENI şirketi, bölgeye savaş gemilerinin gelmesi halinde çalışmalarına devam etmeyeceklerini duyurdu
10.10.2019 21:51
Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetleri için lisans verdiği İtalyan ENI firması, bölgeye savaş gemilerinin gelmesi durumunda sondaj çalışmalarına devam
etmeyeceklerini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com