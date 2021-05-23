'ENHANCER' Girişimcilik Eğitimi Kayseri'de başlıyor
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'ENHANCER' Girişimcilik Eğitimi Kayseri'de başlıyor

'ENHANCER' Girişimcilik Eğitimi Kayseri'de başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Geçim kaynağı ve istihdam imkanları aracılığıyla geçici koruma altındaki Suriyelilerin ev sahibi topluluklara katılımına katkıda bulunma amacı ile Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.

Geçim kaynağı ve istihdam imkanları aracılığıyla geçici koruma altındaki Suriyelilerin ev sahibi topluluklara katılımına katkıda bulunma amacı ile Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER projesi, Kayseri'de başlıyor.

Yürütülen proje, yeni ürünler ve pazarların oluşturulmasına uygun bir ortam ve destek sağlayarak geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve ev sahibi Toplulukların girişimci etkinliklerini artırmak, geçici koruma altındaki Suriyeliler için en etkin ve kapsayıcı ekosistemler olarak yerel girişimcilikleri değerlendirmek, ulusal düzeyde politika üretimi ve yürütülmesinin koordinasyonunu geliştirmek, piyasa işletmecilerinin performansının güçlendirilmesi yoluyla geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve yerel ev sahibi toplulukların istihdam fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü işbirliği ile ICMPD (Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi) tarafından yürütülen "Sürdürülebilir Sosyoekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi" (ENHANCER), kapsamındaki girişimcilik eğitimi Kayseri'de yaşayan Türk ve geçici koruma sağlanan Suriyeli girişimci adaylarına yönelik olarak başlıyor. Projeye ilişkin detaylı bilgiye https://enhancerproject.com/ adresinden ulaşılabilecek ve eğitimler Mayıs-Haziran-Temmuz aylarında devam edecek.

Projede "Girişimcilik Kavramları ve Türleri", "Fikir Geliştirme", "Takım Kurma", "İş Modeli Geliştirme", "Müşteri Analizi", "Finansal Farkındalık", "İş Modelinden İş Planına Geçiş" ve "Sunum Teknikleri" gibi çeşitli konular eğitimin içerisinde yer alıyor. Girişimcilik eğitimlerini desteklemek için tasarlanan hibelerden yararlanmak isteyen girişimci adayları eğitimlerin ardından başlatılması hedeflenen hibe çağrısına başvuruda bulunabilecekler. Online eğitim kayıt başvuruları için ise, https://enhancerproject.com/girisimcilik-egitimleri-.html sayfasından eğitim başvuru formunu doldurulması yeterli olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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