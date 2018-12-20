Enginyurt'tan Osb Açıklaması

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, hükümetin bir an önce Ordu'da kurulacak 3 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için hızlı adım atması gerektiğini söyledi.

Enginyurt, yaptığı açıklamada Ordu'nun merkez ilçesi Altınordu'nun Karaağaç Mahallesi Beybükü mevkisi ile Ulubey ilçesi Güzelyurt Köyü Kayabaşı mevkisindeki yaklaşık 90 hektar, Fatsa ilçesi Konakbaşı Mahallesi Sazdibi mevkisindeki yaklaşık 94 hektar, Ünye ilçesi Killik mevkisindeki sınırları belirlenen yaklaşık 56 hektar büyüklüğündeki alanların Organize Sanayi Bölgesi yeri olarak belirlendiğini söyledi.

Bu 3 alanda kamulaştırma çalışmalarının 3 yıl önce başladığını ancak bugüne kadar bitirilemediğini kaydeden Enginyurt, "Bu alanların ödenmesi gereken istimlak bedeli 53 milyon lira, tamamen bitirilmesi için gerekli para ise 118 milyon liradır. Sanayi Bakanına bu konuyu sorduğumda 'Bütçenin yeterli olduğu oranda bakacağız' dedi. 'Bakacağız' olmamalı çünkü burada en az 20-25 bin insan ekmek yiyecek, çalışacak, üretecek, hem Türkiye'ye katma değer oluşturacak hem istihdam artacak hem de ihracat yapılacak. Fatsa Ünye ve Altınordu Ordu ilinin adeta lokomotif 3 ilçesidir. Dolayısıyla Organize Sanayi Bölgesi meselesine özen gösterilmesi, hükümetin bu konuda daha aktif olması gerekiyor" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA